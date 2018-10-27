مشروع نهضة معرفية عربية

المصدر: دبي - البيان

يندرج تحدي القراءة العربي تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإطلاق نهضة معرفية عربية ورفع مستوى الوعي بأهمية القراءة لدى كافة الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم.

وتعزيز الثقافة العامة لديهم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي، لما فيه تحقيق رسالة تحدي القراءة المتمثلة في إحداث نهضة قرائية وعلمية وتعليمية، يسهم فيها طلبة مدارس وجامعات الوطن العربي، وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمو اللغة العربية من غير الناطقين بها.