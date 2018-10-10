إيقاف حركة الحافلات المدرسية في الضباب وتقلبات الطقس

المصدر: ■ دبي - رحاب حلاوة

أوضحت مؤسسة مواصلات الإمارات في تعقيب على تعميمها لإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة عندما يقل مستوى الرؤية جراء الضباب وغيرها من تقلبات الطقس، أن المقصود من التعميم هو تأخر الحافلات أثناء رحلة الذهاب الصباحية لنقل الطلاب من منازلهم إلى المدرسة.

حيث تتوقف الحافلات في مكان مخصص وآمن حتى يقل الضباب وتصبح الرؤية واضحة، ويتم إخطار المدرسة بشأن التأخير ومن ثم يتم التواصل مع أولياء الأمور لطمأنتهم من خلال الأنظمة الذكية الموجودة في الحافلة أو من خلال الرسائل النصية وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب وعدم مواجهة أي إشكاليات.

وأفادت الموسسة بأن هذا التعميم جاء بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية للحفاظ على سلامة الطلاب في حالة وجود ضباب يعيق حركة السير ويحجب الرؤية.

خدمات

وأكّد عبدالله الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، أن المؤسسة وفي إطار حرصها على توفير خدمات نقل مدرسي آمن ومريح، تعمل على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة، وتتبنى حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم المؤسسة المتمثلة بالسلامة والمسؤولية والعناية اللازمة للطلبة المنقولين في مختلف الأوقات والأحوال الجوية.

وأشار الغفلي إلى أن مواصلات الإمارات تقدم خدمات النقل المدرسي لأكثر من 246 ألف طالب وطالبة حول الدولة من خلال 6000 حافلة مدرسية، لذلك عملت على توفير أعلى معايير السلامة وتطبيق أفضل المواصفات الفنية في حافلاتها حفاظاً على سلامة الطلبة المنقولين.

والتقيد بتطبيق المواصفات والتشريعات والإرشادات المرورية الصادرة من الجهات المختصة لضمان سلاسة وانتظام خدمات النقل المدرسي، وخاصة في ما ورد في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، مشيداً بتعاون الشركاء.

تنسيق

من جانبه؛ أوضح طارق أحمد العبيدلي مدير عمليات المواصلات المدرسية، أنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أصدرت مواصلات الإمارات مع بداية الشهر الجاري تعميماً بشأن الإجراءات المطلوب اتباعها خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة انسيابية الحركة في الطرقات.

حيث ينص التعميم على إيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تكوّن الضباب وغيرها من تقلبات الطقس، وذلك حرصاً منها على ضمان سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد العبيدلي بأنه تم توجيههم بإيقاف الحافلات بصورة تامة وعدم التحرك في حالات الضباب الكثيف أو أي من تقلبات الطقس في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة.

وأوضحت المؤسسة أنها تقدم إرشادات توعية لسائقيها بشأن القيادة أثناء اضطراب الأحوال الجوية ولا سيما خلال فترات تشكل الضباب الكثيف الذي يغطي أجزاء كبيرة من الدولة، وذلك في إطار تطبيق معايير السلامة والأمان والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وتوفير خدمة النقل المدرسي بشكل آمن ومستدام.