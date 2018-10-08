الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحافلات المدرسية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً ذكياً تجريبياً لمراقبة الحافلات المدرسية عن بعد، وذلك بعد قيامها بتنفيذ دراسة تطبيقية ميدانية موسّعة على حافلات النقل المدرسي، بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة للطلبة من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن هذه المبادرة هي عبارة عن نظام متكامل ذكي يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومبتكرة، من خلال تركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعارية داخل الحافلة وخارجها، لمراقبة حافلات النقل المدرسي عن بعد، من خلال النظام من مركز رقابة المواصلات الذكي في مؤسسة المواصلات العامة.

وقد تمت تجربة هذا النظام على 10 حافلات مدرسية مع بدء العام الدراسي الحالي. وقال بهروزيان: تهدف دراسة هذا النظام إلى إحكام الرقابة والتفتيش عن بعد بإدراج الذكاء الاصطناعي على كافة الحافلات المدرسية العاملة في إمارة دبي، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية، وكذلك الطريق والمركبات حول الحافلة المدرسية لرفع وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية لنقل الطلبة.

نظام ذكي لمراقبة الحافلات المدرسية بدبي