نظام ذكي لمراقبة الحافلات المدرسية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاما ذكيا تجريبيا لمراقبة الحافلات المدرسية عن بعد، وذلك بعد قيامها بتنفيذ دراسة تطبيقية ميدانية موسّعة على حافلات النقل المدرسي في الإمارة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة للطلبة من مختلف الفئات العمرية.

وتفصيلاً، أوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بأن هذه المبادرة هي عبارة عن نظام متكامل ذكي يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومبتكرة من خلال تركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعارية داخل الحافلة وخارجها لرقابة حافلات النقل المدرسي عن بعد من خلال النظام من مركز رقابة المواصلات الذكي في مؤسسة المواصلات العامة. وقد تمت تجربة هذا النظام على (10) حافلات مدرسية مع بدء العام الدراسي الحالي (2018 ـ 2019).

وقال بهروزيان: «تهدف دراسة هذا النظام إلى إحكام الرقابة والتفتيش عن بعد بإدراج الذكاء الاصطناعي على كافة الحافلات المدرسية العاملة في إمارة دبي، وذلك لضمان تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية، وكذلك الطريق والمركبات حول الحافلة المدرسية لرفع وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية لنقل الطلبة بالحافلات المدرسية تماشيا مع استراتيجيات الهيئة ورؤيتها المتمثِّلة في»تنقل أمن وسهل للجميع«.

وأضاف أن النظام سيرصد جميع سلوكيات السائق أثناء قيادة الحافلة ومشرف/‏مشرفة الحافلة، وحركة الطلبة داخل الحافلة ومراقبة المحيط الخارجي للحافلة والموقع الآني للحافلات وحالتها التشغيلية عن بعد. وسيرصد النظام أوتوماتيكيا (3) مخالفات مرورية وهي: تجاوز المركبات الأخرى للحافلة المدرسية من الاتجاهين عند فتح إشارة (قف)، وعدم وضع حزام الأمان للسائق أو الركاب وعدم ترك مسافة كافية ما بين المركبات الأخرى والحافلة.