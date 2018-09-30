«إمسات» في 6 مواد للمتقدم و5 للعام

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

حدّدت وزارة التربية والتعليم المواد المطلوب تأديتها في اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية بخمس مواد لطلبة المسار العام، هي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، واللغة العربية، والفيزياء والأحياء، وتضاف لطلبة المتقدم مادة الكيمياء، إضافة إلى المواد الخمس المذكورة في العام.

وأبلغت الوزارة «البيان»، في بريد إلكتروني، تعديلها فترة صلاحية شهادة الـ«إمسات» لطلبة الثاني عشر، لتصبح 24 شهراً كما هو معمول به في الاختبارات الدولية بدلاً من 18 شهراً من تاريخ أداء الاختبار، تسهيلاً على الطلاب لاستخدام نتيجة الاختبار للقبول في مؤسسات التعليـم العالـي.

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