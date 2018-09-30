"إمسات" في 6 مواد للمتقدم و5 للعام وصلاحيته سنتان

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل في بريد إلكتروني أجابت فيه عن أسئلة "البيان" حول المواد الواجب الامتحان فيها لاختبار الإمارات القياسي "إمسات" لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن طلبة العام مطلوب تأديتهم الاختبار في 5 مواد هي: اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية والفيزياء والأحياء، وتضاف لطلبة المتقدم مادة الكيمياء بالإضافة إلى المواد الخمس المذكورة في العام.

وبمقارنة المواد المحددة في البريد الإلكتروني الذي أرسلته الوزارة لـ "البيان" بما هو مثبت في موقع الوزارة يتضح أن مادة علوم الحاسوب تم حذفها من "إمسات" لطلبة العام والمتقدم، فيما أضيفت مادة الأحياء إلى قائمة مواد طلبة العام.

وعدلت الوزارة فترة صلاحية شهادة الـ "إمسات" لطلبة الثاني عشر لتصبح 24 شهراً كما هو معمول به في الاختبارات الدولية بدلاً من 18 شهراً من تاريخ أداء الاختبار، تسهيلاً على الطلاب في استخدام نتيجة الاختبار للقبول في مؤسسات التعليم العالي، فيما أشارت إلى أن التسجيل في الاختبارات يتم من خلال قارئ الهوية وهي مسؤولية المدارس وسيبدأ أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه يتاح للطالب فرصة إعادة الاختبار، حسب الجدول المعتمد لأداء الاختبارات، مشيرة إلى أنه يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل اختياري، ولا توجد درجة رسوب للاختبار، وإنما هو قياس لمهارات الطالب، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي تشترط حدّاً أدنى للقبول، حسب نظم وقوانين تلك الجامعات والمؤسسات، لافتة إلى أنه يمكن للطالب التقدم للاختبارات في أيام مختلفة، وليس بالضرورة في اليوم نفسه، على أنه يجب التسجيل في مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات كأول مادتين، حتى يتمكن الطالب من استكمال التسجيل في بقية المواد.

وحددت الوزارة 44 مركزاً على مستوى الدولة حيث تم تخصيص 11 مركزاً في أبوظبي و10 مراكز في العين ومركز في عجمان و5 مراكز في دبي، و3 مراكز في رأس الخيمة، ومركز في أم القيوين و3 مراكز في الشارقة و6 في الفجيرة و2 في مدينة محمد بن زايد و2 في الرويس.

ولفتت إلى أن الإعلان عن نتائج الاختبار يتم بعد تقديم الاختبار بثلاثة أسابيع على الأقل، علماً بأن بريداً إلكترونياً سيصل إلى الطالب يفيد بتوفر النتائج في حسابه على منصة الاختبار، ولن يتم نشر النتائج أو مشاركتها لأي موقع أو جهة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني لذا على الجميع الحذر من الشائعات وعلى الطالب متابعة حسابه على منصة الاختبار فقط.

ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والمجالس التعليمية ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي لإخطار المدارس بالخطة المطورة لاختبارات "امسات"، وعلى المدارس أن تنظم لقاءات تعريفية لأولياء الأمور بأهمية هذا الاختبار.

ومن جهة أخرى أكدت وزارة التربية والتعليم أن محاولة الغش في امتحان الإمارات القياسي "امسات"، ستؤدي إلى حرمان الطالب من درجة الامتحان، ومن التسجيل في أي اختبارات لاحقة في السنة الأكاديمية اللاحقة، كما سيظهر قرار عدم احتساب الدرجة في سجل الطالب بشكل دائم.

جاء ذلك ضمن السياسات والقوانين المتعلقة بأداء اختبار القبول الجامعي من "امسات"، وتضم لائحة السياسات 6 محاور هي بالإضافة إلى الغش والصلاحية، تغيير التسجيل، التأخير، الوثائق، والغياب.

ولفتت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طالب في قاعة الاختبار بعد مرور أكثر من 15 دقيقة على بدئه، وتسجّل أسماء الطلبة المتأخرين في سجل الغياب.

وذكرت أن الطالب يستطيع تغيير موعد الاختبار عند الضرورة، مع مراعاة أن التسجيل للاختبار سيغلق قبل الموعد المقرر بأسبوعين، عندها لن يتمكن الطالب من تغيير الموعد أو إلغائه، ويتوجب عليه التقدّم للامتحان.

وأكدت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي إلزامي لطلبة الصف 12 من مواطني دولة الإمارات في جميع المدارس الحكومية والخاصة (منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة)، ولطلبة الصف 12 الإماراتيين والوافدين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، ولطلبة الصف 12 من الوافدين من طلبة المدارس الخاصة التابعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وللطلبة الإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، ولطلاب الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.