محمد المزروعي مبتكر يثبت تفوّق الشباب الإماراتي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

يوماً بعد يوم يثبت الشباب الإماراتي تميزهم في شتى الميادين، وأنهم أهل للثقة التي أولتهم إياها القيادة، فهذا الطالب محمد سيف المزروعي يحوز المركز الأول في مسابقة دولية بالولايات المتحدة الأميركية بعنوان «خطة العمل لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» التي عُقدت في جامعة بنسلفانيا.

وأوضح في لقاء مع «البيان» أنه شارك في المسابقة وقدم ابتكاراً يتناول كيفية معالجة المرضى النفسيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال المزروعي الذي استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أول من أمس: «لقد تشرفت باللقاء، فسمـوه قدوتـي فـي الحيـاة».

وأشار إلى أن الابتكار فكرة إنسانية لمعالجة المرضى النفسيين، وكثير منهم لا يمتلكون المبلغ الكافي للعلاج، فيمكن استعمال الذكاء الاصطناعي في ذلك.

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