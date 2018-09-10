"دبي الذكية" تطلق أول ماجستير في تحليل البيانات على مستوى المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دبي الذكية اعتماد وزارة التربية والتعليم لبرنامج شهادة ماجستير العلوم في تحليل البيانات، والذي طورته "دبي الذكية" بالتعاون مع جامعة "روتشستر" للتكنولوجيا، إحدى أعرق الجامعات العالمية في مجال التعليم التقني، وذلك دعماً لقطاع البيانات الذي يشهد مستويات متزايدة من النمو والتأثير، كركن أساسي من أركان الخدمات المتقدمة وعمليات التحول التكنولوجي التي يشهدها العالم نحو المدن الذكية.

ويبدأ البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة في تلقي طلبات التسجيل اعتبارا من اليوم وحتى 30 سبتمبر الجاري، بينما من المقرر تدشينه رسمياً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2018. ويتكوّن برنامج ماجستير العلوم في تحليل البيانات من 33 ساعة دراسية فصلية على مدار 11 شهراً، وتم إعداده بموجب اتفاقية وقعتها دبي الذكية وجامعة "روتشستر" للتكنولوجيا في يوليو 2017.

وسيسهم البرنامج في تعزيز عمليات الابتكار والبحث، وإعداد أجيال من محللي وعلماء البيانات الشباب، حيث روعي في تصميم البرنامج تغطية الجوانب المتقدمة لجمع البيانات وتحليلها، وإبراز دور تطبيقاتها في اتخاذ القرارات الذكية.

وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي تعد البيانات محرك الابتكار وريادة الأعمال التي ترتقي باقتصاد المعرفة وتحسنه، ونحن في دبي الذكية نتطلع دائماً لاستكشاف الأدوات العلمية المتقدمة وإدراجها في البرامج التعليمية والخدمات العامة في دبي".

وأضاف آل ناصر: "يغطي البرنامج الجديد جميع المجالات التي يمكن أن تستفيد من عمليات جمع البيانات وتحليلها، خاصة عند استخدامها للتكنولوجيات الناشئة كإنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، وغيرها من المجالات التي تعتمد على جمع وتحليل البيانات".

وتم تطوير درجة الماجستير في برنامج تحليل البيانات بعناية لإعداد جيل جديد من محللي البيانات للمساهمة في تطوير وتحسين مختلف مجالات الحياة في المدينة، من خلال فهم وإدارة وتحليل مجموعات البيانات الضخمة، ومن ثم توظيف البيانات التي تم تحليلها للخروج برؤى مفيدة لمتخذي القرار، فضلاً عن إثبات العلاقة بين تحليلات البيانات والتقنيات الناشئة.

من جانبه قال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة "روتشستر" للتكنولوجيا في دبي (RIT-Dubai): "يأتي البرنامج المشترك لشهادة ماجستير العلوم في تحليل البيانات الذي قمنا بتطويره بالتعاون مع دبي الذكية، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ليتيح تقديم المناهج الأكاديمية المتطورة والعملية للطلاب والمهنيين المهتمين لإثراء معارفهم وخبراتهم في هذا القطاع الحيوي".

وتأخذ "دبي الذكية" على عاتقها مهمة تطبيق أجندة التحوّل الذكي في دبي، بهدف جعل دبي أكثر مدن العالم سعادة وذكاء، حيث تعمل دبي الذكية على إطلاق باقة واسعة من المبادرات والخدمات الذكية القائمة على البيانات، تشمل منصة "دبي بالس"؛ حاضنة بيانات دبي التي تجمع كافة البيانات المتاحة من القطاعين العام والخاص.

يُذكر أن جامعة "روتشستر" للتكنولوجيا هي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال التعليم التقني منذ العام 1829، وتأتي في المرتبة 11 على قائمة أكبر الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.