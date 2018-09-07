"صحة أبوظبي": جميع الطلبة المتسمّمين في العين تماثلوا للشفاء

المصدر: وام

أكدت دائرة الصحة - أبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن حالات التسمم الغذائي التي عانى منها بعض طلبة المدارس في العين تماثلت للشفاء التام بعد تلقيهم العلاج اللازم وخروجهم من مستشفيات العين، باستثناء حالتين ما زالتا تخضعان للعلاج اللازم ومن المتوقع خروجهما من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الدائرة في بيان لها إنها "تتابع تطورات الموقف على مدار الساعة عبر مركز قيادة العمليات الطبية بالدائرة، الذي يتواصل مع جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ويتابع تطورات الموقف أولا بأول ويقوم بإدارة الموقف لتقديم الاستجابة الفعالة والرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية".

وأشادت الدائرة بالجهود المبذولة من قبل عناصر الإسعاف والطواقم الطبية في العيادات المدرسية والمراكز الصحية والمستشفيات، التي ساهمت في احتواء الموقف واسعاف وعلاج المرضى بصورة سريعة حسب المعايير الطبية العالمية.

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