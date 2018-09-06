"صحة أبوظبي": حالات تسمم الطلاب مستقرة ولا خطر عليهم

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت دائرة الصحة – أبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أنه لا توجد أولوية أهم من صحة أبنائنا، موضحة أن جميع حالات تسمم الطلاب مستقرة ولا توجد أية حالات خطرة، وتم إدخال بعض الحالات للمراكز الصحية لإصابتها بتسمم متوسط ووضعها تحت المراقبة.

وأشارت الدائرة إلى أن فريق الاستجابة التابع للدائرة توجه مباشرة إلى المراكز الصحية التي تلقت الحالات لعمل التحقيقات اللازمة من حيث معرفة الأكل المشتبه به ومصدره، بالإضافة إلى متابعة حالة المصابين، وقد تم إبلاغ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالوجبة المشتبه فيها والمورد للمدارس المتأثرة لعمل الإجراءات اللازمة من حيث أخذ عينات الأكل لفحصها.

جدير بالذكر أن دائرة الصحة - أبوظبي تتعامل مع الحالات المماثلة عبر مركز عمليات الدائرة وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة بحسب أفضل الممارسات العالمية.

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