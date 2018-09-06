التربية توقف "مورد مقاصف" مدرسية بعد تسمم 30 طالباً في العين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن إيقافها لأحد موردي المقاصف المدرسية وبدء التحقيق في إصابة 30 طالبا وطالبة في مدرستين مختلفتين في مدينة العين بحالات تسمم خفيفة، علماً ان جميع حالات الطلبة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة أنها تعمل مع دائرة الصحة بأبوظبي على توفير أفضل معايير العناية الطبية لأبنائنا الطلبة والاطمئنان على صحتهم. كما شكلت الوزارة لجنة طارئة للعمل مع جهاز الرقابة الغذائية حيث قام فريق الجهاز بإرسال مفتشين للتحقيق بالواقعة.