دبي تضع استراتيجية تطوير للتعليم والتدريب التقني والمهني

المصدر: دبي ـ وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عُقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات.

وناقش المجلس استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني في إمارة دبي التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث تم استعراض الأهداف والبرامج الرامية لرفع مستوى تقديم وجودة التعليم والتدريب المهني في الإمارة كخيار إضافي للتعليم المدرسي والتعليم المتقدم بحيث يتم تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة، بما يواكب احتياجات سوق العمل ولا يقتصر فقط على المهن الحرفية اليدوية والصناعية كما هو متداول، بل يشمل العديد من البرامج مثل المحاسبة والإدارة والتسويق والطب والتمريض وغيرها ليتيح مسارات بديلة للتعليم الأساسي والتعليم العالي والتوظيف، ويتم ذلك في المدارس ومؤسسات تعليم بعد الثانوي والتعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، ويشمل التعلم القائم على العمل والتطوير المهني المستمر.

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