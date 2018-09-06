استعراض برامج رفع جودة التعليم المهني في دبي

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح أمس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني في إمارة دبي، والتي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث تم استعراض الأهداف والبرامج الرامية لرفع مستوى تقديم وجودة التعليم والتدريب المهني في الإمارة كخيار .

إضافي للتعليم المدرسي والتعليم المتقدم بحيث يتم تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة بما يواكب احتياجات سوق العمل.

ولا يقتصر فقط على المهن الحرفية اليدوية والصناعية كما هو متداول، بل يشمل العديد من البرامج مثل المحاسبة والإدارة والتسويق والطب والتمريض وغيرها، ليتيح مسارات بديلة للتعليم الأساسي والتعليم العالي والتوظيف، ويتم ذلك في المدارس ومؤسسات تعليم بعد الثانوي والتعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، ويشمل التعلم القائم على العمل والتطوير المهني المستمر.

كوادر

وتركز الاستراتيجية المقترحة للتعليم والتدريب التقني والمهني على تعزيز المنظومة التعليمية بالكوادر الفنية الوطنية، وتشجيع توفير هذا النوع من التعليم، وجذب الاستثمار إلى قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني.

ومعالجة التحديات التي تواجه هذا المسار التعليمي من خلال رفع معدلات الالتحاق، وزيادة معدلات الوصول وتوفير مؤهلات بمستويات مختلفة، وتعزيز التعلم مدى الحياة وطرح برامج المهارات لتعزيز فرص الوظائف ومواكبة احتياجات النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر اطلع أعضاء المجلس على نتائج المسح الاجتماعي الخامس لإمارة دبي، والذي تجريه هيئة تنمية المجتمع كل سنتين للوقوف على أوجه الدمج والتناغم الاجتماعي، وأبرز الظواهر الاجتماعية التي يجب معالجتها وقياس بعض مؤشرات القطاع الاجتماعي.

وقد شمل المسح محاور عدة منها الشعور بالسعادة لدى فئات المجتمع الإماراتي والرضا عن بعض الخدمات في إمارة دبي ومقارنة لدليل التلاحم الاجتماعي ونسب التطوع في دبي بشكل عام، فضلاً عن الزواج والإنجاب لدى الإماراتيين والقدرة المالية على تلبية الاحتياجات.

وتم استعراض بعض المواضيع الاقتصادية على هامش الاجتماع من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري لتعزيز مساهمة السياحة في اقتصاد دبي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.