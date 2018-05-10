جامعة الإمارات ضمن أفضل 50 جامعة في تصنيف التايمز

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً اكاديميا جديداً من خلال ارتقائها 7 مراكز وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2018 المعني بتصنيف جامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة، لتحتل المركز 50 في التصنيف. من ضمن 378جامعة تمثل 42 دولة شملها التصنيف.



وأكد الدكتور محمد البيلي -مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية هذا الإنجاز الاكاديمي العالمي للجامعة التي تعد الجامعة الوطنية الأم، حيث قدمت لسوق العمل 55 الف خريج وخريجة من كافة التخصصات الاكاديمية الحائزة على الاعتماد الاكاديمي ، والذي هو ثمرة حرص واهتمام دولة الإمارات في الوصول إلى تحقيق افضل الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة على المستوى الدولي وأضاف أن تحقيق جامعة الإمارات هذا الإنجاز الاكاديمي العالمي يعد مؤشراً على مدى تطور البحث العلمي وريادة الأعمال، وهذا الارتقاء في التصنيف يضمن لها مستقبلاً لتكون من ضمن أفضل الجامعات الدولية المصنفة ".



الجدير بالذكر إن جامعة الإمارات تعد من أفضل 378 جامعة موزعة على 42 دولة شملها تصنيف التايمز للتعليم العالي للدول ذات الاقتصادات الناشئة، ويعتمد هذا التصنيف على المعايير ذاتها التي يستخدمها تصنيف التايمز العالمي للجامعات، فتقيّم الجامعات على أدائها لمهامها الأساسية: وهي التعليم، والبحث العلمي، ونشر المعرفة، ونظرة المجتمع الأكاديمي الدولي لها، إلا أن المنهجية التي شملها هذا التصنيف للعام الحالي تمت إعادة صياغته ليعكس خصائص وأولويات التطور للجامعات في هذه الدول.



هذا وتواصل جامعة الإمارات مسيرتها نحو التميز لتكون واحدة من ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، وتتطلع لتصبح جامعة المستقبل في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ووجهة للبرامج الجامعية والدراسات العليا، والبحث العلمي، والتدريب والتعليم المستمر للطلبة من مختلف بلدان العالم. كما تسعى بأن تكون مركزاً وطنياً للبحث العلمي في المجالات الاستراتيجية المهمة، والوجهة الأولى للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والمنظمات والوكالات الدولية وتقوم بتزويد الطلبة بالمهارات التي تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة.