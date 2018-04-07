مليون طالب وطالبة يبدأون الدراسة في الفصل الثالث غداً

يبدأ قرابة مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة، غداً دوام الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، في جميع أنواع التعليم العام والخاص على مستوى الدولة.

وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة 290.690 طالباً، بواقع 155.344 طالباً في دبي والمناطق الشمالية، و 135.348 طالباً في أبوظبي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء استعداداتها وتحضيراتها المكثفة لتحقيق الاستقرار اللازم للمجتمع المدرسي، بما يحقق للمدارس الاستقرار والأجواء الدراسية المرجوة. وأفادت بأنها اطمأنت على استعدادات إدارات المدارس لسير العملية التعليمية في المدارس على النحو المطلوب.

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