مليون طالب في الإمارات يستأنفون دراسة الفصل الثالث غداً

يستأنف غداً قرابة مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة دوام الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، لكافة أنواع التعليم العام والخاص على مستوى الدولة.

وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة 290.690 طالباً، بواقع 155.344 طالباً في دبي والمناطق الشمالية، و 135.348 طالباً في أبوظبي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتهاء استعداداتها وتحضيراتها المكثفة لتحقيق الاستقرار اللازم للمجتمع المدرسي، لافتة إلى توفير أفضل انطلاقة للفصل الدراسي الثالث من العام الحالي، بما يحقق للمدارس الاستقرار والأجواء الدراسية المرجوة.

وأفادت الوزارة بأنها اطمأنت على استعدادات إدارات المدارس لسير العملية التعليمية في المدارس على النحو المطلوب، مؤكدة ضرورة التواصل والتأكيد على أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، وحثهم على الالتزام بالدوام المدرسي منذ اليوم الأول لاستئناف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

ودعت وزارة التربية والتعليم، الهيئتين الإدارية والتدريسية إلى تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة.

وأكدت الوزارة تواصلها مع إدارات المناطق التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة من نظام المدارس والفصول إلى عمل المكيفات، مبينة أنها تتابع عن كثب كافة أقسام ووحدات المناطق والموظفين والموجهين.

وكانت الهيئات التدريسية والإدارية والفنية انتظمت في دوامها منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد إجازة دامت لمدة أسبوع واحد.

وحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فإن دوام الطلبة سوف ينتهي في الخامس من شهر يوليو المقبل، فيما يختتم العاملون في الميدان التربوي دوامهم في 12 من الشهر نفسه.