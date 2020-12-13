معاقبة عربي اقتحم مطعما وهدد بالقتل إذا لم يأكل بالمجان

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم شابا عربيا بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة لإدانته باقتحام مطعم، والتهديد بتحطيم المكان، وارتكاب جريمة قتل إذا لم يحصل على وجبة مجانية.

وجاء في ملف التحقيقات في هذه القضية أن عاطلاً عن العمل من دولة عربية عمره 40 عاما، دخل ظهر يوم الواقعة مطعماً وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأحدث فوضى فيه، مهددا بارتكاب جريمة قتل إذا لم يحصل على وجبة طعام مجانية، وأن أحد الندل تواصل مع صاحبة المطعم وأخبرها بالواقعة، فأوصته بعدم الشفقة على الجاني أو إعطائه أية مساعدة لأنه حضر في مرة سابقة وحطم باب المطعم، وسُجل فيه بلاغ في الشرطة.

وشهد سائق في المطعم بأن المتهم حضر إلى المكان وهو في حالة سكر، وكان يحمل في يده زجاجة كحول، وطلب منه وجبة طعام، فرفض ذلك كون صاحبة المنشأة عممت سابقا على جميع العاملين فيه بعدم التعامل أو التعاون معه.

وأضاف أن المتهم هدده بتكسير المكان، وقتلِ أحد الموجودين فيه، وتوريطهم في جريمة لنقلهم إلى السجن إذا لم يحصل على وجبة، وعليه تواصل مع ربة العمل وأبلغها بالأمر، فحضرت سريعاً وطلبت له الشرطة.

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