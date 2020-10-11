تستغيث بزوجها ليخلصها من سائق خطفها وهتك عرضها

المصدر: دبي - رامي عايش

استغاثت خادمة آسيوية بزوجها عبر الهاتف لتخليصها من سائق آسيوي خطفها عن طريق الحيلة والخداع، وهتك عرضها داخل سيارته.

ودلت التفاصيل في هذه القضية التي نظرتها المحكمة الجزائية في دبي اليوم، على أن الخادمة وضعت إعلانا في أحد المواقع المختصة، للبحث عن فرصة عمل، بعدما خسرت عملها السابق، وسرعان ما جاءها الرد برسالة نصية من المتهم الذي أوهمها بتشغيلها لخدمة والدته، واتفق معها على اللقاء لنقلها إلى المنزل.

وحينما وصل إليها، طلب منها الركوب معه في السيارة، فرفضت كونه بمفرده، إلا أنه طمأنها وطلب منها الركوب والجلوس على الكرسي الأمامي، فجلست، وقاد السيارة باتجاه موقع مجهول بعد أن استطال بيده وهتك عرضها.

وأفادت المجني عليها أمام النيابة العامة في دبي بأنها طلبت من السائق التوقف وإنزالها بعدما أدركت نيته السيئة، غير أنه كان يطلب منها الحفاظ على الهدوء وعدم الصراخ حتى لا يلتفت إليه أحد، وفي تلك الأثناء اتصلت بزوجها وطلبت منه التحدث معه عله يقنعه بإنزالها أو يشعره بالخوف من جراء فعلته، وبالفعل تحدث معه ووافق على إنزالها على كتف أحد الطرق الرئيسية، لكنه لم ينزلها على الفور، بل كرر اعتداءه عليها وهتك عرضها، ولما هددته بالاتصال بالشرطة، أوقف السيارة وأنزلها وهرب، وألقي القبض عليه بعد التحري عنه.

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