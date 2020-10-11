شرطة أبوظبي: استخدام مصابيح الضباب في الظروف العادية يهدد السلامة على الطرق

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم استخدام مصابيح الضباب بالسيارة (الأمامية أو الخلفية) في ساعات النهار أو الليل في حالة عدم وجود ضباب حتى لا تشوش على السائقين الآخرين على الطريق وتجنبا لوقوع الحوادث.

وحثت على ضرورة اقتصار استخدامها فقط في أوقات تشكل الضباب لما لها من أهمية في رؤية الطريق والحد من الحوادث وتعزيز السلامة العامة.

وذكرت أن أنوار الضباب تشع بإضاءة أقوى من الأنوار العادية ذا تركيز عالي تتسبب في أذية عيون السائقين الآخرين إذا كان الجو صحواً .

وأشارت إلى أن أنوار السيارة العادية تساعد السائقين الآخرين على رؤية السيارة التي أمامهم ولذا من المهم التأكد من صيانتها وانها تعمل بشكل جيد واهمية الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة للحدّ من توهّج الأنوار ولزيادة وضوح الرؤية.

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