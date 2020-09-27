حاول قتل زميله لأنه غيّر مكان طعامه

المصدر: دبي - رامي عايش

شرع صباغ آسيوي في قتل زميله في العمل طعناً بسكين في عنقه، بذريعة أن الضحية غيّر مكان وجبة طعام "الجاني" في مقر سكنهما.

تفاصيل هذه الجريمة استعرضتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، مشيرة إلى أن الصباغ شرع في قتل زميله في العمل عمداً، بأن طعنه طعنة واحدة في عنقه بواسطة سكين نفذت إلى داخله واصابت أنسجته واوعيته الدموية قاصدا في ذلك ازهاق روحه وملحقا به الاصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والتي كادت تودي بحياته التي أنقذها تدخل الفريق الطبي.

وشهد زميل آخر في تحقيقات النيابة، بأنه سمع صراخا واصوات مشاجرة، بينما كان في السكن الكائن في منطقة راس الخور، وأنه بخروجه من غرفته شاهد المتهم والمجني عليه يتشاجران، موضحا أن "الاول" كان يحمل في يده سكينا تسيل منها الدماء، وعلم منه بأنه طعن الضحية في عنقه، فسارع إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وبإلقاء القبض على المتهم، اقر بالتهمة المسندة اليه زاعما أنه فعل فعلته لأن الضحية غير مكان وجبة طعامه".

وأقر المتهم بالتهمة المسندة إليه المجني عليه بعد نجاته بأن "المتهم طعنه في عنقه بسبب إقدامه على تغيير مكان طعامه في مقر السكن الذي يقطنان به"، فيما أقر المتهم بطعن المجني عليه بالسكين.

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