محاكمة طاقم بحري من 9 أفراد نقل ديزل بطريقة مخالفة

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم محاكمة قبطانين و7 بحارة من جنسية آسيوية، بتهمة نقل ديزل عبر وسائل النقل البحرية خلافاً للأنظمة الخاصة بذلك.

مشيرة إلى أن المتهمين كانوا ينقلون الديزل من "لنش" إلى خزانات سفينة بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تهمة التعامل بمواد خطرة وهي الديزل بغير ترخيص من السلطات المختصة.

كما اتهمت النيابة أحد القبطانين، و3 من البحارة بالدخول إلى الدولة من المنافذ غير المعتمدة ودون جواز سفر أو إذن دخول.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الجهات البحرية المختصة داهمت مكان تواجد السفينة واللنش بعد اكتشاف واقعة نقل الديزل بطريقة خطرة وغير قانونية، إذ تمت مشاهدة الوسيلة البحرية الثانية أثناء تزودها بالديزل من قبل الوسيلة البحرية الأولى التي حاول أفراد طاقمها الفرار من المكان، غير أن القوة البحرية طاردتهم بواسطة الزورق الذي كانت تستقله، وألقت القبض عليهم بعد تمكنها من تعطيل محرك وسيلتهم، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

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