5.6 كيلو غرامات مارغوانا في أكياس طعام مسافر

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، اليوم الخميس، صياداً آسيويا بتهمة حيازة نحو 5 كيلو غرامات و634 غراماً من مادة الماريغوانا المخدرة التي عثر عليها داخل أكياس طعام المتهم أثناء عودته إلى الدولة قادما من موطنه.

ودلت التحقيقات على أن أفراد الجمارك اشتبهوا بوجود كثافة غير طبيعية في أمتعة المتهم البالغ من العمر 36 عاماً لدى وصوله إلى صالة القادمين في المطار، وبتفتيشها عثر الأفراد في كرتونة على أكياس "غذائية" احتوى البعض منها على السموم المخدرة الموصوفة، ليصار إلى التحفظ على الجاني بعد عرضه على جهاز كشف الأحشاء، وتحريز المضبوطات التي بحوزته، وإحالته الى الجهات المختصة وتحويله إلى النيابة العامة والمحكمة.

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