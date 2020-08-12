10 سنوات سجناً لمسافر أحضر 7 كيلوغرامات من الحشيش للتجارة

المصدر: دبي - رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم الأربعاء، شاباً آسيوياً عمره 26 عاما بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لإدانته بحيازة نحو 7 كيلو غرامات حشيش في أمتعته الشخصية، لدى وصوله إلى مطار دبي بغرض المتاجرة.

وتشير التحقيقات الواردة في هذه القضية، إلى أن أفراد الجمارك في صالة القادمين في المطار، اشتبهوا في امتعة وحقائب الشاب لدى مروره من منطقة التفتيش في الصالة فأوقفوه، ولدى تفتيشهم الحقائب الخاصة به، عثر "الأفراد" داخلها على 8 لفائف ورقية احتوت داخلها على مخدر الحشيش، كانت مخبأة بطريقة احترافية لإخفائها عن أعين المفتشين، وتهريبها وبيعها على المتعاطين.

ولدى استجواب الجاني في تحقيقات النيابة العامة حول السموم التي وجدت في حوزته اثناء قدومه إلى الدولة، اعترف بانها مادة الحشيش، وأنه أتى بها للترويج لها وبيعها على المتعاطين في غير الأحوال المصرح بها".

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