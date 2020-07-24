إنقاذ شاب مواطن من الغرق على بحر الرغيلات بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، لـ "البيان" عن إنقاذ شاب مواطن، أمس الخميس، يبلغ من العمر 22 عاما من الغرق، من خلال تدخل أحد المواطنين الموجودين في المكان، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث استقرت حالته وخرج من المستشفى في حينه.

وأشار الكعبي ان الشاب كان يمارس السباحة على شاطئ الرغيلات بالفجيرة وتدخل بسرعة شاب مواطن من اهالي الامارة لإنقاذه بعد استغاثة احد اصدقاء الغريق به، مشيدا بجهود الشاب المواطن الذي سارع لإنقاذ الشاب واوصله الى البر وتم اسعافه الى المستشفى.

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور بتوخي الحذر والحيطة اثناء السباحة على الشواطئ بعدم الاقتراب من الاماكن المحظورة أو أثناء تقلبات الطقس وارتفاع الأمواج حفاظا على سلامتهم ومنعا لوقوع الحوادث الخطيرة.

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