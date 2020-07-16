محاكمة عصابة متهمة بسرقة 566 لفة أسلاك نحاسية بـ 118 ألف درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، اليوم الخميس، 7 متهمين من جنسية اسيوية واحدة غالبيتهم عاطلون عن العمل، بتهمة سرقة أسلاك نحاسية من مستودع تابع لشركة مقاولات عامة.

وذكرت النيابة أن المتهمين سرقوا باستخدام مقص حديدي 566 لفة أسلاك بقيمة اجمالية تقدر بنحو 118 ألف درهم، بعد ان خططوا للسرقة ووزعوا الادوار بينهم وتوجهوا ليلا الى المستودع المستهدف الذي كسروا قفل بابه الرئيسي وسرقوا المنقولات وباعوها في إمارة أخرى.

وشهد شرطي في التحقيقات بأنه استجوب عددا من المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، واعترفوا طواعية بارتكابهم واقعة السرقة، محل الدعوى، بمشاركة بقية المتهمين، وكذا باتفاقهم المسبق على سرقة مستودعات في الامارة.

وأشاروا الى استهدافهم المستودع الموصوف الكائن في منطقة القوز، وتوجههم اليه ليلا بواسطة مركبتين عائدتين لهم، وتمكنهم بعد وصولهم الى هناك من كسر قفل باب المستودع والدخول إليه، وتحميل لفات الأسلاك التي تم نقلها الى امارة ثانية لبيعها على أحد المتهمين هناك وتقاسم الثمن.

ودلت التحقيقات على أن المتهمين هم من أصحاب السوابق الجنائية وصادرة بحقهم عدة بلاغات سرقة مماثلة.

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