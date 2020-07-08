شرطة أبوظبي تُحذر: الألعاب الإكترونية قد تجعل طفلك "عدوانيًا"

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي أولياء الأمور من الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تُحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم مشيرة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

وأشارت إلى أن الأطفال في كثير من الأحيان يقومون بتقليد ما يشاهدونه ويصبح العنف بالنسبة لهم وسيلة للتسلية مما يسهم في زيادة رغبتهم في التنمرعلى أطفال آخرين لفظياً وجسدياً، مؤكدا على ضرورة قيام أولياء الأمور بدورهم المهم في متابعة أطفالهم ومراقبتهم والتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الالكترونية ذات المحتوى الجيد وغير المضر.



وأضافت أن الأطفال والمراهقين من الفئات الهامة التي ينبغي توفير أقصى الحماية لهم في ظل إقبالهم على الوسائل الإلكترونية الذكية، كالهواتف وأجهزة الألعاب، وخصوصا مع بداية الإجازة الدراسية لافتاً إلى أن ضعاف النفوس يتسللون عبر بعض برامج التواصل الاجتماعي التي يقبل عليها الأبناء.



وطالبت أولياء الأمور بضرورة معرفتهم بإصدقاء الطفل في الالعاب الالكترونية و تحديد وقت مناسب للأطفال لممارسة الألعاب الإلكترونية مع الأخذ بضرورة تفعيل برنامج نظام المراقبة الأسرية الإلكترونية لمعرفة نوعية الألعاب والمواقع الإلكترونية التي يفضلها أطفالهم مع التركيز الدائم على مشاركة الأطفال في الألعاب المفيدة مثل الرسم والتلوين وتركيب المكعبات وقراءة القصص الترفيهية وغيرها من الألعاب التعليمية، بالإضافة إلى تحفيزهم على ممارسة الرياضة المنزلية والأنشطة الترفيهية الأخرى.

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