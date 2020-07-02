شرطة دبي تصطاد عصابات الظل على مواقع التواصل

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من كشف جريمتي احتيال، استهدفتا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى أطاحت فيها شرطة دبي بـ 20 عصابة أفريقية، تضم 47 فرداً، نفذت جرائم احتيالية، وابتزازاً، وانتحالاً لشخصية الغير، واستيلاء على أموال الضحايا، في عملية أطلقت عليها اسم «جريمة الظل»، وفي الثانية، تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على زوجين ادعيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب مساعدات منزليات «خادمات»، رغم إغلاق المنافذ الجوية، بسبب جائحة «كورونا»، والاستيلاء على أموال ضحايا تواصلوا معهما، حيث سُجل بحقهما 46 بلاغاً من ضحايا صدقوا ادعاءهما على جلب الخادمات.

وحذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع، من مواقع «التعارف»، وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني، الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم.

كما حذر اللواء المنصوري من الدخول في محادثات مع أشخاص مجهولين.

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