شرطة دبي تضبط 20 عصابة بجرائم احتيال عبر «التواصل»

المصدر: دبي - البيان

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع، من مواقع «التعارف»، وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني، الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم. وجاءت تحذيرات المنصوري، بعد تمكن شرطة دبي، من كشف جريمتي احتيال، استهدفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى أطاحت فيها الشرطة بـ 20 عصابة أفريقية، تضم 47 فرداً، نفذت جرائم احتيالية، واستيلاء على أموال الضحايا، في عملية أطلقت عليها اسم «جريمة الظل»، فيما الثانية، تمكنت شرطة دبي فيها من إلقاء القبض على زوجين ادعيا عبر التواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب «خادمات»، رغم إغلاق المنافذ الجوية، بسبب جائحة «كورونا»، والاستيلاء على أموال الضحايا، حيث سُجل بحقهما 46 بلاغاً.

«جريمة الظل»

وأوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن معلومات أمنية وردت إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تفيد بوجود عصابات من الأفارقة، تقوم بعمليات ابتزاز إلكتروني، من خلال وضع صور للفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه، مشيراً إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة، وعندما يصل إلى العنوان المحدد، يتفاجأ بأن صورة الفتاة التي تحدث معها في وسائل التواصل الاجتماعي، تختلف عن المرأة التي تقف أمامه.

وأشار إلى أن أفراد العصابة يسيطرون على الضحية، ويلتقطون صوراً مخلة له، ثم يسرقون جميع متعلقاته، ثم يحتجزونه في مقر سكن يستأجرونه بوثائق مزورة، إلى أن يتمكنوا من سحب المبالغ المالية من بطاقته الائتمانية، والتحقق من رقمها السري، ثم يُخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بنشر صوره المخلة، على أرقام التواصل في هاتفه، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة إلى الشرطة.

ضبط

وقال المقدم عبد الله محمد مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فور تلقي الإدارة للبلاغ، شكلت فرق عمل، وحددت الاختصاصات لكل فريق، حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري الميداني، تم التوصل إلى أفراد العصابات الأفريقية، البالغ عددهم 47 شخصاً، منهم 10 نساء و37 رجلاً، وتم إلقاء القبض عليهم في إمارة دبي، وإحدى الإمارات المجاورة، ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة، حتى لا يتم الإمساك بهم.

قضية

وحول قضية الاحتيال الثانية، كشف العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي تمكنت من ضبط زوجين من الجنسية العربية، ادعيا عبر موقع للتواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب مساعدات منزليات «خادمات» إلى الدولة، وفي وقت زمني قصير، مقابل 3000 درهم، رغم إغلاق المنافذ الجوية، وهو ما تسبب في الإيقاع بـ 46 ضحية لجرائم نصبهما واحتيالهما الإلكتروني.

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