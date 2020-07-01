شرطة دبي تضبط 20 عصابة إفريقية مكونة من 47 رجلاً وامرأة

أعلنت شرطة دبي اليوم إلقائها القبض على 20 عصابة إفريقية مكونة من 47 رجلاً وامرأة امتهنوا النصب والاحتيال والسرقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في بيانها إنها ضبطت 20 عصابة إفريقية من 47 رجلاً وامرأة امتهنوا الابتزاز الإلكتروني.

وحذرت شرطة دبي من من مواقع " التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

#شرطة_دبي تضبط 20 عصابة إفريقية من 47 رجلاً وامرأة امتهنوا الابتزاز الإلكتروني وتحذر من مواقع " التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي@DubaiPoliceHQ

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mnxxufJQhT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020

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