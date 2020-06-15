سرقة بقالة تكشف تورط الجناة بـ41 جريمة مشابهة

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت جريمة سرقة بقالة في منطقة القوز، عن تورط الجناة في 41 جريمة مشابهة، 25 منها في دبي، والبقية في إمارات أخرى، باستخدادم الأساليب الإجرامية نفسها.

وبحسب ملف قضية سرقة البقالة، فإن اللصوص البالغ عددهم 7 وهم من جنسية آسيوية، تتراوح أعمارهم بين 24 و 47 عاما، توجهوا إليها بعد منتصف ليل الواقعة، وأحدثوا كسرا في الباب الزجاجي بعد إتلاف قفله، وتمكنوا من الدخول وسرقة خزنة حديدية، وأموالا وأرصدة اتصالات من صندوق المحاسبة.

إفادة المجني عليه

وأفاد صاحب البقالة أمام النيابةَ العامة، بأنه أقفلها منتصف ليل الواقعة، وغادر مشيا إلى مقر سكنه القريب منها، وبعد 4 ساعات تذكر أنه نسي محفظته داخل مركبته المتوقفة أمام البقالة، فذهب لإحضارها، وعند وصوله، تفاجأ بأن باب منشأته مكسور، وأنه بتفقدها تبين له بأن الخزنة الحديدية مسروقة، إضافة إلى سرقة أموال وبطاقات تعبئة أرصدة اتصالات من صندوق المحاسبة، فأدرك أن البقالة قد تعرضت للسرقة، وسارع إلى إخبار الشرطة التي حضرت على الفور واكتشفت بمراجعة كاميرات المراقبة دخول أشخاص إلى المكان وارتكاب الجريمة الموصوفة دون أن تظهر ملامحهم كونهم كانوا مقنعين.

وأشارت الشرطة في التحقيقات إلى أن إجراءات البحث والتحري التي تضمنت الاطلاع على الوقائع الإجرامية المماثلة، بينت أن المتهمين قيد الدعوى هم المتورطين فيها، إضافة إلى تورطهم في 41 بلاغا آخر بالأسلوب الإجرامي عينه، منها 25 في دبي.

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