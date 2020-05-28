بالفيديو.. هكذا تتم سرقة بياناتك ومعلوماتك البنكية

دعت شرطة أبوظبي واتحاد مصارف الامارات الجمهور بعدم الرد على المكالمات الغريبة وعدم تحميل تطبيقات غير معروفة وعدم السماح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو الملفات الأخرى وعدم الاحتفاظ بأي تفاصيل شخصية مثل تاريخ الميلاد او الأرقام السرية في الهاتف.
ونشرت شرطة أبوظبي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح الحيل التي يتخذها المجرمون لسرقة البيانات والمعلومات البنكية.
بالفيديو.. هكذا تتم سرقة بياناتك ومعلوماتك البنكيةhttps://t.co/YgfX0qLIYJ@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cHiA1B5TmN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2020