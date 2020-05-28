بالفيديو.. هكذا تتم سرقة بياناتك ومعلوماتك البنكية

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي واتحاد مصارف الامارات الجمهور بعدم الرد على المكالمات الغريبة وعدم تحميل تطبيقات غير معروفة وعدم السماح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو الملفات الأخرى وعدم الاحتفاظ بأي تفاصيل شخصية مثل تاريخ الميلاد او الأرقام السرية في الهاتف.

ونشرت شرطة أبوظبي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح الحيل التي يتخذها المجرمون لسرقة البيانات والمعلومات البنكية.

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