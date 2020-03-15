سرقة 457 ألف درهم أثناء الاتفاق على صفقة ذهب

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، اليوم "الأحد"، 3 متهمين من جنسيات خليجية وأفريقية وآسيوية، بتهمة حجز 3 أشخاص من جنسيات خليجية وأميركية شمالية، وآسيوية، بانتحال صفة الحيلة والتهديد، وسرقة 457 ألف درهم من أحدهم، أثناء الاتفاق على صفقة بيع ذهب، بعد تهديدهم بالاعتداء عليهم بصاعق كهربائي، حال مقاومتهم أو عدم الانصياع لأوامرهم.

وجاء في ملف التحقيق في هذه القضية، أن المجني عليه الثاني، تواصل مع المجني عليه الثالث، وهو وسيط تجاري، للعثور على تجار ذهب، فوضع له إعلاناً على موقع إلكتروني، قبل أن يتواصل معه أحد الأشخاص من خارج الدولة، ويخبره أن لديه ذهباً في دبي، ويرغب في بيعه، وعليه، تواصل مع المجني عليه الثاني، وطلب منه التوجه إلى المكتب محل الواقعة، لمعاينة الذهب وإتمام الصفقة.

وفي يوم الواقعة، توجه المجني عليهما إلى المكان الموصوف، والتقيا بالمتهم الثاني، وهو مندوب مبيعات أفريقي، استأجر المكتب المشار إليه لإتمام الصفقة، وعاينوا سبائك ذهبية، وما إن شرع المجني عليه الثاني بعدِّ المبلغ الذي كان بحوزته، وهو 457 ألف درهم، حتى دخل إلى المكتب المتهمان الآخران، وأحكما إغلاق الباب عليهم، وادعيا أنهما من أفراد الشرطة، بعد أن أبرزا بطاقة، وهدداهم بالاعتداء عليهم بصاعق كهربائي إذا لم ينصاعا إلى أوامرهما، ومن ثم سرقا المبلغ المذكور وفرا هاربين، ليتبين وجود علاقة واتفاق مسبق بين المتهمين على تنفيذ السرقة.