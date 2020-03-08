ذبح ابن خالته بالسكين لأنه طلب منه تنظيف الغرفة!

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكماً بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم بحق سائق آسيوي، لإدانته بقتل ابن خالته بسكين بحجة أن الأخير كان يعامله معاملة سيئة في السكن.

وبحسب تحقيقات النيابة في هذه القضية التي أحالتها إلى محكمة الجنايات في منتصف أكتوبر الماضي، فإن أحد زملاء القاتل، استيقظ على صراخ المجني عليه الذي كان يتعرض لطعنات سكين الفاعل، ولدى استفساره من "الأخير" عن سبب الاعتداء أجابه بكلمة "حصل"، وعلى الفور طلب المساعدة من شاهد آخر ليستدعي الشرطة والإسعاف.

وعندما حضرت الشرطة والإسعاف أخذ القاتل يردد عبارة (لم أكن في وعي)، وادعى وقتها بأن المجني عليه اعتاد على معاملته بطريقة سيئة، وأنه في يوم الواقعة أمره المغدور بتنظيف الغرفة حيث يسكنا، وصرخ عليه، وهو ما أثار غضبه حيث سدد إليه عدة طعنات في صدره بسكين كان يحملها ما تسبب في قتله.