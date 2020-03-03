"جنح أبوظبي" تصدر أحكامها بحق المتهمين بسب وقذف وسيم يوسف

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدرت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في 4 دعوى، كان قد رفعها مقدم البرامج، وسيم يوسف، ضمن 19 قضية رفعها ضد مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.

وقضت المحكمة في القضية الأولى والثانية، بسقوط الحق في الشكوى، وذلك بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني.

أما في القضية الثالثة، فقد قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني بالتهمة الثانية.

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا في القضية الرابعة، قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، ومنعه من استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمدة 3 أشهر.