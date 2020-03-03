"جنايات دبي" تحقق في جريمة قتل

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم عاملا آسيويا، بتهمة الاعتداء عمدا على سلامة عامل آخر أفضى إلى موته دون أن يقصد قتله وفق ما أكده أمر الإحالة.

وجاء في ملف التحقيق أن المتهم البالغ من العمر 27 عاما وجه إلى المجني عليه طعنة عشوائية في صدره بواسطة سكين قاصداً تخويفه وباقي المتهمين المحالين إلى محكمة الجنح الذين كانوا جميعا يتربصون له للاعتداء عليه في مقر سكنهم دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وشهد حارس الأمن المشرف على سكن العمال الكائن في منطقة جبل علي، بأنه علم بتعرض المجني عليه إلى الطعن داخل السكن، ليسارع إلى طلب الشرطة والإسعاف التي نقلته إلى المستشفى حيث كان على قيد الحياة في ذاك الوقت. مشيرا إلى أنه بمراجعة كاميرات المراقبة في السكن، تبين بأن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنح هم من بدأوا بالاعتداء على المتهم بالاشتراك مع المجني عليه، حيث كانوا متفقين على الاعتداء عليه قرب دورة المياه في المكان الموصوف.