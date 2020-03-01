محاكمة شاب نشر مقاطع ترغب بالمخدرات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حجزت محكمة استئناف أبوظبي اليوم قضية اتهام شاب من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو ومقاطع مصورة للتحبيب على تعاطي المواد المخدرة، إلى جلسة 8 الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن مقاطع مصورة، يستعرض المتهم من خلالها عدداً من المفاهيم المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تم تصنيفها قانوناً بأنها مقاطع تحبذ على تعاطي المخدرات، ليتم تحديد هوية المتهم، وإحالته إلى التحقيق ومنه إلى المحكمة المختصة.

وأمام هيئة محكمة الاستئناف، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، أنكرها، ملتمساً من هيئة المحكمة، أصلياً، الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة.