شرطة دبي تعفي مواطنة من مخالفات بقيمة 150 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

فوجئت المواطنة أميرة إسماعيل ربة بيت باتصال من شرطة دبي يخبرها بإعفائها من مخالفات مرورية بقيمة 150 ألف درهم تراكمت على سيارتين تمتلكهما خلال عامين وذلك ضمن مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي العام الماضي وأعلنت عن استمرارها في المرحلة الثانية اعتبارا من السادس من فبراير الجاري لمدة عام قابل للتمديد.

وأفاد العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن هناك شخصين استفادوا من المبادرة بالحصول على خصم بلغ 100% من قيمة المخالفات المرورية أي إعفائه من كافة المخالفات، لافتا إلى أن هذا الأمر أحد أهم مقومات نجاح المبادرة.

وقالت أميرة لـ "البيان" أنها فوجئت باتصال من شرطة دبي يخبرها أنه تم إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على السيارتين التي تمتلكهما بسبب الالتزام المروري لمدة عام كامل منذ إعلان مبادرة تسوية المخالفات والبالغ قيمتها 150 ألف درهم حيث لم تتمكن بسبب المخالفات من تجديد ملكية السيارتين منذ عامين، ولفتت إلى أن كل كلمات الشكر لا تكفي شرطة دبي على جهودهم منوهة إلى أنها ستقوم بتجديد الملكية والالتزام هي وزوجها بعد أن أثلج الخبر صدورهما.