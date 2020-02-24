39 كيلوغراما مخدرات في حيازة 6 بحارة آسيويين

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم محاكمة 6 بحارة آسيويين بتهمة جلب وحيازة نحو 39 كيلوغراما من المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الترويج.

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن معلومات سرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بحيازة نوخذة من جنسية آسيوية كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه يتواجد على متن قاربه الذي كان يرسو في مرسى الخور، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبطه سريعا في المكان المذكور بعد تأكيد المعلومات الواردة، إضافة إلى القبض على بقية أفراد الطاقم المتهمين.

وبحسب أقوال أحد أفراد الشرطة القائمين بالضبط، فقد تم نقل القارب مع أفراد الطاقم من مكانه إلى مرفأ ديرة بالقرب من نقطة تفتيش الجمارك، وعثر داخل مخابئ سرية فيه على لفافات لمخدر الحشيش، والكريستال، مشيرا إلى تورط بعضهم بالتعاطي.