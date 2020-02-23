موظف في شركة طيران محلية يتلاعب بأسعار التذاكر لمنفعته

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم مندوب مبيعات لدى قسم حجوزات في شركة طيران محلية، بتهمة اختلاس 162 ألف درهم من خلال عمله في بيع تذاكر السفر وترقيتها لعملاء الشركة.

وقلت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية عربية وعمره 30 عاما، زور في مستندات إلكترونية عبارة عن 36 إيصال شراء تذاكر سفر لعملاء شركة الطيران في نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بها بأن حرف حقيقة المبالغ التي استلمها من العملاء، مشيرة إلى أنه أثبت في إيصالات بيع تلك التذاكر بقيمة أدني من قيمتها الحقيقية التي استلمها تمهيدا للاستيلاء على الفرق بينهما، " الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بشركة الطيران وبنية استعمالها كمستندات صحيحة".

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اختلس تلك الأموال بين سبتمبر 2018- حتى الشهر عينه من السنة التالية والذي تم فيه اكتشاف الواقعة من قبل إدارة شركة الطيران بعد التدقيق على مبيعات التذاكر التي نفذها المتهم، فوجدت أن المذكور " كان يبيع التذاكر بأسعار عالية، لكنه ينقص السعر في النظام الإلكتروني الخاص بعملية الحجز، ويأخذ الفرق لنفسه ".

وبينت التحقيقات ان المتهم كان يختلس الأموال من خلال طريقتين أخريين غير بيع التذاكر، وهما "تخفيض ضريبة المطار الخاصة بالتذاكر والاستيلاء على الفرق لنفسه، " و " الاستيلاء على الفرق الذي يتوجب على عميل الشركة دفعه الى الشركة عند قيامه بترقية التذكرة من الدرجة السياحية إلى أي درجة أخرى".

وبحسب إفادة مراقب أمن لدى شركة الطيران للنيابة العامة، فإن المتهم وعد "الجهة الشاكية" بسداد الأموال موضوع الدعوة إلا أنه " وحتى تاريخه لم يفِ بوعده".