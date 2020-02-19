6 دقائق معدل الاستجابة للحالات الطارئة في شرطة عجمان

المصدر: وام

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أدنى متوسط زمن في الاستجابة للحالات الطارئة وبلغ 6 دقائق فقط، لتكون بذلك الأفضل على مستوى الدولة في المؤشر الوطني لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال المقدم هشام عبدالله أبو شهاب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان إن تحقيق هذا الانخفاض في متوسط سرعة زمن الاستجابة يعد إنجازاً متميزاً لشرطة عجمان عزز موقعها لتكون أفضل قيادة شرطية في الدولة في تحقيق مؤشر سرعة زمن الاستجابة، حيث يعد هذا المؤشر من مؤشرات الأجندة الوطنية التي تعزز مكانه الدولة في الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأرجع أبو شهاب الإنجاز إلى الجهود التي تبذلها شرطة عجمان لتحقيق أقل زمن استجابة، وتمثل ذلك من خلال خطط مبنية على دراسات تفصيلية تهدف في مجملها إلى وصول الدوريات للحوادث ضمن الوقت المستهدف، ولتحقيق ذلك حددت شرطة عجمان 10 نقاط تمركز لدوريات الشرطة في أنحاء مختلفة من الإمارة، ونشرت 60 دورية أمان، و40 دورية مرورية، و40 رقيب سير يتكاتفون كجسد واحد لضبط حركة السير والمرور ويساهمون معاً في تحقيق مؤشر زمن الاستجابة.

وأضاف مدير إدارة العمليات أن شرطة عجمان نفذت عدداً من المبادرات التي تعزز تحقيق هذا المؤشر وتخفض زمن الاستجابة، حيث أطلقت دوريات المستجيب الأول والتي تم تزويدها بجهاز الموجات الاذاعية والذي يعطي الإمكانية لأفراد الدورية بتوجيه نداء صوتي على جميع القنوات الإذاعية مختلفة اللغات للتنبيه بوجود دورية شرطة لإفساح المجال لها، إضافة إلى تعزيز دور دوريات أمان بتواجدها في المناطق الساخنة.

كما سعت شرطة عجمان إلى تطوير غرف العمليات بالأنظمة والتقنيات، وتزويد الدوريات المرورية ودوريات أمان بأجهزة MDT المتطورة والتي تعزز عملية استلام البلاغات من غرفة العمليات وتحدد مواقع البلاغات الطارئة بسرعة ودقة عالية، مما يدعم سرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، وكذلك نفذت مبادرة ابطال الاستجابة التي يتم من خلالها تكريم أفضل الموظفين في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة لتحفيزهم على الإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهود التي تدعم تعزيز مؤشر زمن الاستجابة.