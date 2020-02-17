عامل يهتك عرض سيدة اثناء توصيل هدية لزوجها

المصدر: دبي- رامي عايش

عاقبت محكمة الجنايات في دبي عامل توصيل في شركة في شركة تسوق الكتروني، بالحبس 6 شهور والابعاد عن الدولة لإدانته بهتك عرض أوروبية اثناء تسليمها طرداً عبارة عن دراجة هوائية اشترتها عبر الشركة كهدية لزوجها في يوم ميلاده.

وبحسب تفاصيل القضية، فان العامل يكتف بتوصيل الدراجة للزوجة المذكورة، بل تجاوز حدود الأدب معها، بان امسك يدها، وقبلها، مع جبينها، عندما اقتربت من السيارة التي كان يقودها لاستلام الدراجة التي اشترتها، وطلب صداقتها، بذريعة انه لم " يتحمل مقاومة جمالها واعجابه بها"، وهو ما أثار سخطها واستيائها من تصرفه، ودفعها لإبلاغ الشرطة عنه بالرغم من انه امطرها بوابل من الاعتذارات عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" كونه يعرف رقم هاتفها المسجل على الطرد.

وخلال التحقيقات النيابية، أفادت المجني عليها، انها تفاجأت من سلوك العامل، وسحبت يدها بسرعة من يده، وعادت الى منزلها دون ان تستلم الدراجة التي وضعها المتهم امام الباب الرئيسي ، قبل ان يدق الباب عليها ويطلب منها العودة لاستلام تلك الدراجة التي ما ان اقتربت لتحملها حتى كرر تحرشه بها ثانية، وطلب منها بكل جرأة تكرار فعلته.

وأضافت ان المذكور عرض عليها قبل انصرافه خدمة صيانة الدراجة عند الحاجة على الرغم من أنه مجرد عامل توصيل طلبات، فأهملته، مشيرة الى تلقيها فيما بعد رسائل اعتذار عبر "الواتساب" مدعيا أنه لم يكن يتعمد مضايقتها، طالبا منها نسيان الموقف، وان تفكر في صداقته والاستعانة به عندما تحتاج الى صيانة الدراجة.

افادة الشرطة

وشهد الشرطي القائم بالضبط، ان العامل اقر بفعلته، وبرر تصرفه بانه اعجب بجمال المجني عليها، وانه ارسل لها عدة رسائل عبر "واتساب" للاعتذار لها، وطلب صداقتها، ليصار الى تحويله الى النيابة العامة ومن ثم الى محكمة الجنايات التي باشرت اليوم محاكمته عن تهمة هتك العرض.