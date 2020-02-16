المؤبد لأفريقية سرقت شاباً عربياً بالإكراه وضربته في منزله

المصدر: عجمان: أسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن المؤبد على المتهمة "ف، ج" تبلغ من العمر 34 عاماً أفريقية الجنسية، وذلك بتهمتي السرقة بالإكراه والتعدي المنزلي.

كما قضت المحكمة بإبعادها عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، حيث سرقت المتهمة من المجني عليه "شاب عربي الجنسية" تحت تهديد السلاح الأبيض المال الذي معه وأخذت بطاقاته البنكية، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وذلك عقب تعرفه عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الواقعة بأن المتهمة اشتركت مع أفريقية أخرى مجهولة الهوية بطريق الاتفاق والمساعدة على سرقة المجني عليه مبلغ 2700 درهم، ومحفظته التي تحتوي على بطاقات بنكية مملوكة له. وكان ذلك ليلاً بطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح الأبيض "سكين".

وأوهمت المتهمة بأنها ستحضر إلى شقته لمقابلته بعد أن تعرف عليها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، ولدى حضورها طرقت الباب وعندما فتح لها الباب دخلت المتهمة ومعها امرأه أخرى من نفس الجنسية الأفريقية، وكانت إحداهن تحمل سكينا وقامتا بضربه ودفعه على السرير وتمكنتا من سرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته.

وغادرت المرأة المجهولة الشقة، وأخذت معها البطاقات البنكية، وبقيت المتهمة معه وهددته باستعمال السكين لكي يدلي بالرقم السري لتلك البطاقات بهدف أن تتمكن المرأة الأخرى من سحب المبلغ.

ضبط المتهمة

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه بعد الواقعة قام بإبلاغ الشرطة عن قيام المتهمة بدخول شقته بدون إذنه رفقة امرأة أخرى وقامتا بسرقته بالإكراه. كما أفاد بأنه تعرف عليها قبل يومين من الواقعة عن طريق (الواتساب) على امرأه من جنسية أجنبية. وفي تمام الساعة الواحدة صباحا طرق أحدهم الباب فنظر من خلال العين السحرية فلم يتبين له وجود أحد، فقام بفتح الباب، وتفاجأ بدخول المتهمة إلى شقته بدون رضاه وكانت معها امرأه أخرى وكانتا تحملان سكاكين وقامتا بضربه وإلقائه على السرير. وبعدها تمكن المجني عليه من السيطرة على المرأة وإغلاق باب الشقة لحين وصول الشرطة.

وأثبت التحقيق بأن هاتف المتهمة به محادثات عبر (الواتساب) مع المجني عليه، ومع آخرين غيره وصور خليعة للمتهمة تعرض فيها نفسها مقابل أجر معين.