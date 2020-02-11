شرطة أبوظبي تضبط 13 عصابة لـ «النصب الهاتفي»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، حيث بلغ عدد المتهمين 142 خلال عام 2019، وحتى فبراير الجاري.

وأوضحت أنه تم ضبط عصابتين، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، مكونة من 28 شخصاً «آسيوياً»، خلال فبراير الجاري، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أطلقت خلاله شرطة أبوظبي حملة «خلك حذر»، في نسختها الثالثة، في إطار اهتمامها بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.

4 لغات

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن حملة «خلك حذر» التوعوية، تخاطب الجمهور بـ 4 لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردو والهندية «وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية بالأساليب التقنية الحديثة والتقليدية».

توعية

وأشاد ناصر العبدول المدير الإقليمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون البنّاء مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في حملة «خلّك حذر»، والتي تقودها شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي، مشيراً إلى أهمية التوعية بالمخاطر، المترتبة على تلك العمليات، والتعريف بآثارها السلبية في المتعاملين والقطاع المصرفي ككل.

وأوضح العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي نجحت في ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، حيث بلغ عدد المتهمين 142 خلال عام 2019، وحتى فبراير الجاري.

وأوضح أن المتهمين استدرجوا أشخاصاً عن طريق النصب والاحتيال، باعتبارهم موظفين مصرفيين، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية، واستولوا على أموالهم، أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية.

أساليب

وذكر أن شرطة أبوظبي، رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف، لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية. وكشفت شرطة أبوظبي، خلال المؤتمر الصحافي، عن ضبط عصابتي احتيال هاتفي، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، مكونة من 28 شخصاً «آسيوياً» خلال فبراير الجاري، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية. وأكد المقدم يوسف محمد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية، أن سرعة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال، أدت إلى استرجاع مبالغ مالية كبيرة.

أفضل فيديو

وأطلقت شرطة أبوظبي مسابقة إنتاج أفضل فيديو توعوي عن النصب الهاتفي، تزامناً مع إطلاق الحملة. وأوضح الرائد ناصر عبد الله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن المسابقة تهدف إلى توعية الجمهور ووقايتهم من مخاطر النصب الهاتفي.

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