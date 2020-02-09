وفاة آسيوي وإصابة آخر بحادث مروري في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تُوفي شخص آسيوي وأصيب آخر بإصابات بليغة إثر حادث تدهور بين شاحنة و باص خفيف وقع مساء اليوم بمنطقة الأقرن في إمارة أم القيوين.

وقال مصدر في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء اليوم، يفيد بوجود شخصين محصورين في باص خفيف، إثر وقوع حادث تدهور بين شاحنة ثقيلة وباص خفيف.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، تم إرسال سيارات وآليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم على الفور استخدام أدوات ومعدات الإنقاذ لإخراج الأشخاص المحصورين في المركبة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة الشخص الآسيوي في مكان الحادث، متأثراً بإصاباته البليغة، وإصابة الآخر بإصابات بليغة، لافتاً إلى أنه تم نقل جثة المتوفى بالإضافة الى المصاب بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لإجراء اللازم.