ضبط أوروبيين حاولا الدخول إلى ميناء محلي بتصاريح مزورة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم الأربعاء، يوم الـ 12 من الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام شابين من جنسية أوروبية، بتزوير تصريحين دخول لأحد الموانئ المحلية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ يفيد بإقدام شخصين على تزوير تصاريح دخول إلى أحد الموانئ المحلية، لتتوجه الجهات المعنية وتباشر في إجراءات التحقيق في الواقعة.

وبينت التحقيقات أن المتهمين، قما بتزوير تصاريح دخول، وتقديمها إلى رجال الأمن الموكل إليهم، مهام التدقيق والتأكد من تصاريح الدخول التي يحملها كل شخص يريد الدخول إلى داخل الميناء.

وعرضت هيئة المحكمة على المتهمين التصاريح المزورة، وبسؤالهم عنها أنكرا كافة التهم الموجهة إليهما.