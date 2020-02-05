الاستماع إلى الطبيبة الشرعية في قضية مقتل مواطن على يد خليجي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

استمعت محكمة جنايات أبوظبي، خلال جلستها اليوم، إلى شهادة الطبيبة الشرعية، في قضية قتل مواطن على يد شاب خليجي، على خلفية مشاجرة وقعت بينهما في أحد المواقع بأبوظبي.

وبعد حلف اليمين القانونية، أفادت الطبيبة الشرعية، خلال إدلائها بشهادتها، أمام أعضاء المحكمة، أن المجني عليه، كان مصاباً في منطقة الرأس والصدر، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الإصابة التي أدت إلى وفاة المجني عليه، كانت في الجهة اليمني من الرأس، بسبب ضربة مباشرة، عبارة عن ركلة في منطقة الرأس، نتج عنها إصابات مختلفة أسفرت عن وفاته.

ورداً على سؤال محامي المتهم، حول تضمين التقرير التشريحي، إفادة أن الوفاة، تمت بعد توقف وظائف القلب والرئتين، في حين أن الأقوال التي جاءت في محاضر التحقيقات، أرجعت سبب الوفاة إلى حدوث كسور في الجمجمة، أكدت الطبيبة الشرعية، أن توقف وظائف القلب والرئتين، جاء كنتيجة طبيعية، للإصابة التي تعرض لها المجني عليه في منطقة الرأس.

وعزت الطبيبة السبب في وجود كسر في الضلع الثامن من منطقة صدر المتوفي، إلى اصطدامه بجسم صلب، الأمر الذي أحدث انسكابات دموية من الناحية الخلفية من التجويف الصدري، موضحة أن هذه الإصابة التي تعرض لها المجني عليه في الرأس هي السبب الرئيسي في الوفاة.

ونوهت أن الفحوصات الطبية التي أجريت، أشارت إلى أن الركلة التي تلقاها المجني عليه، أحدثت فيه إصابة في منطقة الرأس من الجهة اليمني، وهذا ما تبين في الكشف الظاهر من وجود آثار في منطقة خلف الأذن اليمنى، كما تبين من مطالعة الصور الإشعاعية وجود إصابات في المنطقة الصبغية والقفة الأيمن، بالإضافة الى كسر متشعب وممتد.