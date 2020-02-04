تزاول نشاطاً طبياً دون ترخيص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حجزت محكمة أبوظبي الاستئنافية ، قضية اتهام فتاة آسيوية، بمزاولة نشاط طبي، يتمثل في شد ترهلات الجسم من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية، للحكم إلى جلسة 10 الجاري.

المتهمة تقدمت اليوم الثلاثاء، بطلب استئناف ضد أحكام الإدانة التي صدرت في حقها، والتي شملت الغرامة والإبعاد عن الدولة، بعد أن تم ضبطها مع أخريات وهن يقمن بمزاولة أنشطة تتطلب مجموعة من الاشتراطات الفنية والمهنية المتخصصة، قبل الشروع والبدء في مزاولتها.

وكانت الجهات المختصة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود فتاة من جنسية آسيوية، تتردد على الصالونات النسائية وتتصيد النساء الراغبات في إجراء عمليات «تجميل الجلد» كشد الجلد والترهلات الجسدية الناتجة عن السمنة أو الولادة، مدعية بانها متخصصة في مثل هذه العمليات.

وبمواجهة المتهمة أمام هيئة المحكمة، بالاتهام المسند إليها أنكرت التهمة، ملتمسة منها الحكم بتخفيض الغرامة مع إلغاء عقوبة الإبعاد الصادر في حقها.