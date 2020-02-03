نسي الاحتفاء بذكرى زواجهما فطلبت الانفصال

المصدر: إعداد: أحمد سعيد ، رامي عايش، جميلة إسماعيل

لا أحد يختلف أن الطلاق قد يكون الحل الأمثل لبعض الخلافات الزوجية خصوصاً إذا تعذر استمرار العلاقة بين الطرفين بعد استنفاد جميع الحلول والمحاولات، ولكنه في المقابل قد يكون جريمة اجتماعية، وقراراً أرعن مجرداً من المسؤولية، مثل حالات الطلاق لأسباب واهية، ومن هذه الحالات أن زوجة طلبت الطلاق لأن زوجها نسي الاحتفاء بذكرى زواجهما، كما أصرت أخرى على الطلاق بسبب شعورها بالملل مع زوجها، فحياتهما خالية من التجديد الذي رأته أمراً أساسياً في استمرارية حياتهما معاً.

وهناك نساء لا يترددن في طلب الطلاق لأسباب يرينها مقنعة بالنسبة لهن كالزوجة التي طلبت الطلاق لممارسة زوجها الكذب في كل شيء، وعندما طلبت منه أن يكون واضحاً وصادقاً في أفعاله وتصرفاته أوضح لها أنها لا تستحقه، وأخرى أيضاً طلبت الطلاق لاكتشافها أن فكر زوجها يعد طفولياً مقارنة بفكرها، واتهمته بأنه ذو أحلام تافهة.

وهناك مَن طلبت الطلاق لأنها ترى زوجها ذا شخصية ضعيفة لاحترامه الكبير لوالديه، وتعلقه بأخواته، وهي تفضل أن يكون زوجها صاحب شخصية قوية.