المؤبد لعامل قتل خادمة في غرفتها بحثا عن مال

المصدر: دبي-رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد والإبعاد، بحق عامل آسيوي قتل خادمة بدم بارد في منزل مخدومها، أثناء محاولة سرقة غرفتها، بذريعة حاجته للمال، بعد إنهاء خدماته في شركة صيانة كانت متعاقدة مع صاحب المنزل الذي وقعت فيه الجريمة.

تفصيلا، قضى القاتل على الخادمة بأربع ضربات على رأسها بعتلة حديدية، بعد أن قصد منزل مخدومها، الذي لم يكن وزوجته في المنزل وقت وقوع الجريمة، عله يحصل على عمل، بعد بقائه عاطلاً عنه مدة ثلاثة شهور، ولدى وصوله إلى المجمع السكني الذي يضم منزل كفيل المغدور بها، شاهد الأخيرة، وألقى التحية عليها، كونه يعرفها من قبل، فسألته عن سبب وجوده في المكان، كونه لا يسمح لأي غريب بالدخول إليه، فأجابها بأنه يبحث عن عمل، ومن ثم افترقا، حيث ذهب هو في جولة داخل المجمع السكني الذي دخله بصورة غير قانونية، عبر فتحة في الشبك الخارجي، ثم عاد إلى مكان منزل المخدومة، وشاهدها وهي تخرج من غرفتها المستقلة الواقعة في ساحة المنزل، برفقة كلب.

وفي تلك الأثناء، قرر الجاني الدخول إلى غرفة الخادمة لسرقتها، وبمجرد دخوله إلى المنزل عبر البوابة الرئيسة التي وجدها مفتوحة، توجه إلى غرفتها مباشرة، ثم سمع بعد وقت قصير نباح الكلب، فعرف أنها عادت، فسارع إلى الاختباء خلف باب غرفتها، حتى لا تراه أو تكتشف أمره، وبالفعل دخلت إلى الغرفة، وأخذت شيئاً منها، ثم خرجت، دون أن تراه. عندها قرر الهرب، وبالفعل خرج من الغرفة، بعد وقت قصير، ليفاجأ بأن الخادمة ما زالت موجودة في المكان، ولما شاهدته، هجم عليها، وعاجلها بأربع ضربات على رأسها بعتلة حديدية، ليغمى عليها، ويتمكن من إتمام مخططه الإجرامي بسرقة أموالها ومقتنياتها، لكن ضرباته كانت قوية، وتسببت لها بنزيف حاد، أدى إلى وفاتها على الفور.

وحين شاهد الجاني المجني عليها غارقة في دمائها، تملّكه الخوف، وقرر الهرب من المكان دون سرقة أي شيء، وبخروجه من الغرفة، تفاجأ بالكلب الذي شاهده مع الخادمة، فضربه بأداة الجريمة على رأسه، وأسقطه أرضاً غارقاً بالدماء، ثم هرب إلى مقر سكنه، وتخلص من أدوات الجريمة، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليه بالقرب من مقر سكنه.