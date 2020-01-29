النعيمي: فرق الإنقاذ الإماراتية تعاملت بحرفية عالية مع حريق السفينة

المصدر: ابوظبي – صبري صقر

أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد 21 ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وأوضحت الهيئة – في بيان – أن فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة عملت على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأشار البيان أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وأكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لـ " البيان" أن فرق الانقاذ الاماراتية تعاملت مع الحادث باحترافيه عالية، مشيراً الى ان مثل هذه الحوادث قد تقع في المياه الاقليمية الدولية.

وأعرب النعيمي عن أمله في انتهاء عملية الاطفاء واتمام عملية قطر ناقلة النفط البنمية، مشيراً الى أن دولة الامارات لديها خبرة كبيرة في هذا المجال وتعاملت مع حوادث مثل هذه من قبل ولنا سمعة عالمية طيبة في هذا المجال.